Historický zlom? Bidena by do Bílého domu mohl poslat Texas

Demokratická buňka v Texasu vyzvala Bidenův volební štáb, aby investoval další čtyři miliony dolarů (92 milionů Kč) do předvolebních reklam v jejich státě. Informoval o tom americký zpravodajský server Axios s odvoláním na zdroje blízké demokratickému kandidátovi na prezidenta.

Původně měl Biden v plánu utratit v Texasu 6,2 milionu dolarů. Tolik prostředků za kampaň nikdo z demokratů nikdy neutratil. Podle Texasanů však ani to nestačí. Věří, že je potřeba zacílit ještě více na početnou latinskoamerickou skupinu a také na mladé voliče.

„Zaslané finance by nám pomohly stvrdit dobrou práci, kterou tu odvádíme,” řekla tamní poslankyně Veronica Escobarová. Upozorňuje, že demokraté mají nyní historickou šanci Texas ovládnout.

K dalšímu financování texaské kampaně vyzval i někdejší kandidát na prezidenta Beto O'Rourke. „Když vyhrajete Texas, tak toto drama ukončíte,“ myslí si. Stejně jako Escobarová i on radí zaměřit se na hispánské voliče, které se Trumpovi podle odborníků nedaří oslovit.

Do voleb zbývá devět dní, Biden ale Texas ještě stále osobně nenavštívil. V pátek by se však tamní voliči měli dočkat druhé nejprestižnější možné návštěvy, a to senátorky Kamaly Harrisové, která po Bidenově boku kandiduje na viceprezidentku.