FBI zatkla bývalou přítelkyni Jeffreyho Epsteina

Epstein byl loni zatčen pro podezření, že měl síť dívek poskytující sexuální služby, přičemž některým bylo jen 14 let. Několik Epsteinových obětí vypovědělo, že právě Maxwellová je zlanařila a zatáhla do sítě.

Jednou z nich je Virginia Giuffreová, která se objevila na fotografii s princem Andrewem. Podle BBC uvedla, že ona, princ, Epstein a jeho přítelkyně Ghislaine Maxwellová spolu navštívili londýnský noční klub Tramp. Na cestě zpět jí Maxwellová řekla, aby se princem vyspala: „Ghislaine mi řekla, že bych měla pro Andrewa udělat to, co dělám pro Jeffreyho, a to mě znechutilo.“

Ghislaine Maxwellevllová na snímku z roku 1991 Foto: Dominique Mollard, ČTK/AP

V Epsteinově domě pak ale nakonec prince uspokojila. „Byla tam vana, v té to začalo a pak to pokračovalo v ložnici. Celé to netrvalo moc dlouho. Bylo to nechutné. Nebyl zlý nebo tak, ale vstal, poděkoval a odešel,“ vypověděla.

Další dívka, která byla obětí Epsteina, Sarah Ransomová, řekla, že Ghislaine Maxwellová s Epsteinem spolupracovala: „Ghislaine dívky řídila. Byla jako madam. Vždy navštěvovala Jeffreyho na ostrově, aby se přesvědčila, že holky dělají to, co by měly dělat.“

Maxwellová vše popírala a říkala, že nevěděla nic o tom, co Epsetin dělal s dívkami.

Ghislaine Maxwellová je dcerou zesnulého mediálního magnáta Roberta Maxwella. Sama uvedla, že Epsteina, se kterým chodila, představila mnoha vlivným lidem, jako byl někdejší americký prezident Bill Clinton nebo vévoda z Yorku, tedy princ Andrew. Loni Andrew přiznal, že se loni ještě před zatčením Epsteina sešel s Maxwellovou, která se od roku 2016 neobjevovala na veřejnosti.