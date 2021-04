Expolicistu Chauvina poslali do nejstřeženější věznice ve státě

Chauvin je teď odsouzen, zatím ale není jasné, kolik let si odsedí. Média spekulují o délce trestu ve výši až 75 let. Proti Chauvinovi totiž mluví řada přitěžujících okolností, které by mohly trest zvýšit: u zásahu bylo přítomno dítě, chování vůči Floydovi bylo „obzvláště surové” a Chauvin jakožto policista zneužil svou pozici autority.