Donald Trump žaluje svou neteř kvůli zveřejnění daňových záznamů

Zostřily se poté, co loni vydala knihu s názvem Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man (Příliš mnoho a nikdy dost: Jak moje rodina stvořila nejnebezpečnějšího muže světa), ve které například píše, že je její strýc sociopat a nepoučitelný lhář.