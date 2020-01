Demokraté předkládali v Senátu USA argumenty pro odvolání Trumpa

Republikánský senátor Ted Cruz naopak v rozhovoru s novináři řekl, že by podle něj měl v Senátu vypovídat syn Joea Bidena, Hunter. I ten je zapleten do případu, pracoval pro ukrajinskou ropnou firmu Burisma, které v zemi čelila vyšetřování. V té době donutil tehdejší americký viceprezident Joe Biden Ukrajinu k výměně generálního prokurátora Viktora Šokina pod hrozbou odepření pomoci. Trump je přesvědčen, že to udělal kvůli svému synovi, Joe Biden tvrdí, že to udělal kvůli neschopnosti Šokina potlačit korupci v zemi a ne kvůli synovi. Pro Bidena svědčí, že vyšetřování Burismy pokračovalo a neprokázalo se, že by se mladý Biden dopustil čehokoli nezákonného.