Další potíže pro Boeing: Nestihne dodat slíbená tankovací letadla

„Potřebuji dostat toto letadlo do vzduchu,“ uvedla Millerová, protože stávající tankovací letadla Boeing KC-135 Stratotanker jsou beznadějně zastaralá - pocházejí z šedesátých let. Nová tankovací letadla KC-46 však nebudou moci být nasazena v bojových misích nejméně do roku 2022. Tedy až 11 let poté, co se po několika odvoláních a opakovaných tendrech letectvo rozhodlo, že stratotankery nahradí nový typ od Boeingu a ne stroj od konkurenčního Airbusu, uvedl server Defence One .