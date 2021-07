Čtyři Íránci byli v USA obviněni z pokusu unést novinářku žijící v New Yorku

Plánovači únosu dokonce podle obžaloby nabídli peníze novinářčiným příbuzným v Íránu, aby napomohli vylákání aktivistky do Íránu. To ale rodina odmítla. Obvinění také najali soukromé detektivy, aby špehovali brooklynské bydliště novinářky a její rodinu, a sledovali nemovitost pomocí živého přenosu s vysokým rozlišením.

Čtyřiačtyřicetiletá Alinejadová stojí v čele internetového hnutí My Stealthy Freedom, které se zaměřuje na boj proti povinnému nošení muslimských šátků u íránských žen. Listu The New York Times sdělila, že plánovaný útok na ni ukazuje, nakolik se jí íránské úřady bojí. „Jinak by nikoho neposílali, by mě unesli,” podtrhla.