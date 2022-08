Cheneyová kritizující Trumpa prohrála republikánské primárky ve Wyomingu

Vítězství Hagemanové, která je v politice nováčkem, se s ohledem na předvolební průzkumy předpokládalo. Cheneyovou se přitom podle dřívějších informací chystali podpořit i demokraté a nezávislí, kteří dočasně změnili stranu, aby mohli v republikánských primárkách hlasovat.Cheneyová se zapojila do vyšetřování loňského útoku na Kapitol, který měl zabránit jmenování Joea Bidena hlavou státu.

Primárky se konaly také na Aljašce, tam ovšem odhady ještě nejsou známy. Trumpova oponentka Lisa Murkowská, která stejně jako Cheneyová hlasovala loni pro ústavní žalobu (impeachment) proti Trumpovi, tam v souboji o křeslo v Senátu čelila Kelly Tshibakaové, jež se těší exprezidentově přízni. Vzhledem ke změnám v aljašském volebním systému ovšem do listopadových voleb nepostupuje jeden, ale čtyři kandidáti, a to nezávisle na své stranické příslušnosti.

Podporovatelé Republikánské a Demokratické strany ve Spojených státech letos ve jednotlivých amerických státech vybírají z kandidátů svých stran, kdo je bude zastupovat v listopadových všeobecných volbách do Kongresu, na guvernérské posty i v jiných místních volbách.

Většina kandidátů, které Trump v současném volebním období podpořil, v primárkách uspěla, což podle jeho příznivců svědčí o jeho pokračujícím vlivu na Republikánskou stranu, píše agentura Reuters, podle níž exprezident zvažuje, zda bude za dva roky znovu kandidovat do Bílého domu. Podle AP exprezident dosud do značné míry dominoval v boji o utváření Republikánské strany k obrazu svému a pomohl dosadit své věrné do klíčových volebních soubojů od Arizony přes Georgii po Pensylvánii.