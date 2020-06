Černoška hájí Lincolnovu sochu před strhnutím. Nechápete ji, vyčítá protestujícím

„Ten muž neklečí na obou kolenou a s hlavou skloněnou. Je zachycen, jak vstává. A jeho hlava je zdvižená, ne skloněná, protože hledí do budoucnosti a ke svobodě,“ uvedla Coleová. Rovněž podotkla, že okov, který má postava otroka na ruce, je připevněn k přervanému řetězu.

Minulý týden se Coleová a další herci z Afroamerického muzea občanské války snažili přesvědčit demonstranty, jaký je skutečný význam sochy. „Je to krásné, ale ponižující. Musí se to sundat a nejspíš asi dát někam do muzea. Už mě jako černou ženu unavuje vidět nás stále na nižší úrovni,“ uvedla pro NBC News minulý pátek Angie Whiteová.