Čech, který na Havaji zastřelil dva policisty, zřejmě zemřel v troskách shořelé budovy

Devětašedesátiletý Jaroslav „Jerry” Hanel zastřelil v neděli dva policisty, kteří přišli řešit jeho spor s bytnou Lois Cainovou. Tu v hádce pobodal. Na zasahující policisty začal střílet a oba je zabil. Nepředpokládali, že by mohl být tak agresivní a nečekali, že by mohl být ozbrojen střelnou zbraní, protože na ni neměl právo poté, co ho sousedé opakovaně označili za nebezpečného a soud jim dal za pravdu.