Boeing i úřady o potížích s MAX věděly, ale zisk byl prý přednější

Pierson, který kdysi sloužil u vojenského námořnictva, se už několik měsíců před první katastrofou v Indonésii obrátil na nadřízené a navrhl jim alespoň krátkodobé přerušení výroby. Z dob vojenské služby věděl, že jisté operace bylo nutné přerušit i kvůli menším bezpečnostním rizikům. Šéf to prý ale odmítl a odpověděl: „Vojáci nemusí vytvářet zisk.“

Po druhém neštěstí po pěti měsících v Etiopii na problémy upozornil znovu, a to nejen vedení, ale i vládní úřady, včetně Federálního úřadu pro letectví (FAA). Ani poté ale ničeho nedosáhl.

„Učiníme všechny potřebné kroky bez ohledu na to, jak dlouho to bude trvat,“ řekl televizi CNBC s tím, že to „určitě nebude v tomto roce“.