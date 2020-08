Biologové slaví: prastaré kalifornské sekvoje přežily masivní požáry

Většina sekvojí starých až 2000 let zřejmě přestála masivní lesní požár, který minulý týden zachvátil i kalifornský nejstarší přírodní park Big Basin. Ohlásil to fotoreportér agentury AP, který se vypravil na sekvojovou stezku v přírodní rezervaci v okresu Santa Cruz. Laura McLendonová z fondu, jenž se věnuje ochraně sekvojí a jejich životního prostředí, to označila za výbornou zprávu.