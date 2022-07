Bill Gates chce převést téměř veškerý majetek na svou nadaci

Nadace Gatesových chce zvýšit výdaje o 50 procent, aby pomohla uspokojit naléhavé globální potřeby. „Abychom toto zvýšení výdajů umožnili, převádím tento měsíc do nadačního fondu 20 miliard dolarů,” uvedl Gates. Do roku 2026 by roční výdaje nadace měly vzrůst na devět miliard dolarů (217 miliard Kč).