Bidenův pes znovu kousal

Major v pondělí „během procházky jednoho člověka kousl“, oznámil mluvčí Bidenovy manželky Jill s tím, že muže „pro jistotu“ prohlédl lékařský personál, poté se ale bez zranění vrátil do práce.

Pro Majora se jedná už o druhý incident za měsíc – poprvé kousl člena prezidentovy ochranky. Kvůli tomu musel zpět do Bidenova domovského státu Delaware, kde absolvoval dodatečný výcvik, aby si přivykl na život v Bílém domě, kde psy neustále obklopuje i spousta dalších lidí, napsala stanice Sky News. Major a jeho o devět let starší psí kamarád Champ se pak do Washingtonu vrátili minulý víkend.