Biden odmítá zrušit migrační opatření zavedené za Trumpa

„Vládní administrativa se chová k uprchlíkům jako k pěšákům na politické šachovnici. Takže se chceme vrátit k soudu, abychom mohli to nařízení jednou pro vždy zrušit. Pro rodiny a vůbec pro všechny,“ cituje agentura Reuters Noaha Gottschalka z organizace Oxfam America, která se ke společné žalobě připojila.

Biden sice po nástupu do funkce zvrátil řadu kroků svého předchůdce Donalda Trumpa v oblasti migrační politiky, opatření CDC ale ponechal v platnosti. V pondělí navíc jeho administrativa vydala aktualizovanou verzi, podle níž budou muset úřady nařízení znovu zvážit nikoliv za 30 dní jako dosud, ale až za 60 dní.

Nevládní organizace tvrdí, že řadu měsíců vyjednávaly s vládou o řešení nynější situace. Rozhovory však podle nich dospěly do mrtvého bodu, a proto se uchýlily k soudní cestě. Nařízení podle jejich názoru vystavuje řadu lidí nebezpečí, protože například nutí celé rodiny k návratu do pohraničního pásma v Mexiku, kde panují nebezpečné podmínky.

Pokud by se soudní stížností na nařízení CDC uspěly, bylo by pro policii obtížné příchozí migranty zadržovat a vracet zpět, což by pro Bidena výrazně zkomplikovalo situaci, píše AP.