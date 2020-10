Biden obvinil Trumpa, že kapituloval před pandemií

Meadowsovo vyjádření nebylo podle Bidena přeřeknutím, ale "upřímným uznáním toho, co bylo zjevně strategií prezidenta Trumpa od začátku krize: mávat bílou vlajkou porážky a doufat, že virus odejde, když jej bude ignorovat".

K vývoji pandemie v USA se dnes na předvolebním mítinku ve státě New Hampshire vyjádřil i sám prezident Trump. Podle něj vláda situaci zvládá a i bez vakcíny dokáže zploštit křivku nákazy. "Bude to za námi. A víte, kdo to dokázal. Já. Věřili byste tomu?" řekl republikánský prezident shromážděným příznivcům.