Babiš v projevu v OSN mluvil o České republice, o jejím rostoucím významu

Babiš zmínil, že Česko přešlo od diktatury k demokracii a že symbolem těchto demokratických změn byl disident a někdejší československý a český prezident Václav Havel . Premiér upozornil, že to nebyla snadná cesta a že tehdejší politici učinili během přechodu k tržní ekonomice řadu chyb.

„Hlavně jsem mluvil o České republice, protože my se máme čím pochlubit. Samozřejmě jsem připomněl, že slavíme 30 let svobody a demokracie, že máme na co navazovat, na první republiku, že Češi jsou kreativní, velice inovativní národ, že máme tu DNA,” řekl Babiš o svém vystoupení novinářům.