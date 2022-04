Amerika se rozloučila s Albrightovou. Biden ji nazval dcerou České republiky

Albrightová se narodila v roce 1937 v Československu v české židovské rodině. Po vyhlášení protektorátu její rodina utekla do Británie a po komunistickém převratu v roce 1948 se Albrightová usadila v USA.

„Budu si ji pamatovat jako pevnou ženu, která to v dětství neměla vůbec lehké, ale přesto nikdy nezapomněla na to, kde má své kořeny, a v rámci své politické kariéry myslela nejen na dobrý výkon své pozice, ale myslela i na Českou republiku a významně pomohla našemu vstupu do NATO, což je věc v dnešní době zvláště důležitá,“ uvedl v prohlášení zaslaném ČTK předseda Senátu Vystrčil.