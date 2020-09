Američtí policisté zastřelili dalšího černocha. V Los Angeles jel nelegálně na kole

Dva policisté se pokusili zastavit Afroameričana Dijona Kizzeeho (29). Podle předběžných informací se jim Kizzee pokusil uniknout. Když ho dohonili, jednoho z nich praštil do obličeje.

V následujících hodinách se na místě Kizzeeho smrti shromáždilo asi sto demonstrantů. Po půlnoci místního času demonstranti šli do kanceláře místního šerifa, kde pokračovali v protestu, napsal list Los Angeles Times.

Americkými městy v současnosti zmítají protesty proti brutalitě policejních složek proti Afroameričanům. Odstartovala je smrt černocha George Floyda, kterému policista tak dlouho klečel na krku, dokud nezemřel. Nedávno pak vzbudil rozruch případ Jacoba Blakea v Kenoshe, kterého policista střelil z bezprostřední blízkosti sedmkrát do zad před očima jeho dětí. Blake přežil, ale zřejmě zůstane ochrnutý.

"Neustojí to. Střelí toho člověka, střelí toho člověka mnohokrát do zad. Chápete, nemohl jste udělat něco jiného, nemohl jste ho povalit. Víte co, mezitím mohl sahat po zbrani," řekl Trump. "Přesně jako v golfovém turnaji. Netrefí pat na tři stopy," dodal.