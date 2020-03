Americkým státem Tennessee se prohnalo tornádo, 19 mrtvých

Obyvatelka jedné z tornádem zasažených oblastí, která neuvedla své jméno, řekla televizi WTVF, že tornádo ji probudilo ze spánku, když jí z dvojdomku odtrhlo část střechy. „Mám štěstí, že se moje strana neutrhla, ale střecha na druhé polovině je úplně stržená,“ řekla. „Když jsi uvnitř, je to dobré. Ale jakmile vyjdeš ven a uvidíš, co se stalo, je to špatné,“ dodala. Podle energetiků je bez proudu 44 tisíc odběratelů. Škody utrpělo i místní letiště, vzdálené asi 12 kilometrů od centra města. Tornádo tam zničilo několik hangárů.