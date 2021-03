Americké námořní loďstvo už není největší, Čína staví lodě rychleji

Podle predikce ONI by mělo mít čínské námořnictvo za čtyři roky ve výzbroji 400 lodí. Pro čínské loděnice to není žádný problém - v roce 2018 postavily 40 procent globální tonáže na světě, uvedly Spojené národy, druhá je Jižní Korea s 25 procenty.

Pentagon by chtěl do roku 2045 kolem 500 lodí

Pentagon by chtěl do roku 2045 kolem 500 lodí Amerika

Tyto lodě by mohly Číně zajistit převahu na mořích, která ji obklopují a na něž si klade nároky na úkor dalších zemí. Současně by jí mohly zajistit trvale otevřený přístup do oceánů ležících za nimi, zejména do Pacifiku. O obé Peking dlouhodobě usiluje.