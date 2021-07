Americké letectvo zveřejnilo podobu nového bombardéru B-21

B-21 připomíná B-2, což je dáno tím, že oba stroje pocházejí z dílen společnosti Northrop Grumman, jde o samokřídla bez ocasních ploch s vystupující kabinou na hřbetě. Na obrázku nejsou vidět vstupy vzduchu ani výstupní trysky motorů, což naznačuje, že by trojúhelníkové vstupy mohl mít stroj na horní straně křídel, aby se snížila odrazová plocha radarových paprsků. Výstupní trysky pak mohou ústit do difuzéru.

První stroj B-21 by měl vyrolovat na počátku příštího roku a vzlétnout by měl v květnu, i když původně měl první let absolvovat ještě letos. Už se vyrábí i druhý stroj, který by měl sloužit jen pro pozemní zkoušky.

Raider by měl vstoupit do služby v druhé polovině 20. let, letectvo by si jich mělo pořídit nejméně sto. Stroje by měly nahradit nejen letouny B-2 Spirit, ale také starší nadzvukové B-1B Lancer.