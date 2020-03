Američané se snaží dohnat Rusy, otestovali hypersonickou střelu

Odpálení rakety s hypersonickým kluzákem Foto: AFP PHOTO / US Navy / Oscar SOSA, Profimedia.cz

Americká armáda a námořnictvo ve čtvrtek otestovaly hypersonický kluzák, který dokázal po vynesení raketou zasáhnout vytýčení cíl. Spojené státy chtějí hypersonickou zbraň, která překonává rychlost zvuku nejméně pětkrát, zařadit do výzbroje do pěti let, aby čelily podobným zbraním vyvíjeným Ruskem a Čínou. Rusko ovšem má už svou střelu Avantgard ve výzbroji.