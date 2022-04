Američan zavřel babičku zaživa do mrazáku, s tělem žil v domě měsíce

Z její vraždy byl následně obviněn 29letý vnuk, který ji poté, co se zranila, místo přivolání pomoci zabalil do igelitových pytlů a nacpal tělo do mrazáku v kuchyni. V té době byla žena podle policie ještě naživu. Po několika měsících se rozhodl mrazák s mrtvým tělem ukrýt do jiné části domu.