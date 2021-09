11. září 2001: Den, kdy teroristé napadli nejen Ameriku, ale celý Západ

„Došlo k útoku na naše spoluobčany, způsob života a na naši svobodu,” řekl ten večer americký prezident George W. Bush. V sobotu je to přesně 20 let, co sebevražední atentátníci z druhého konce světa unesli čtyři letadla na vnitrostátních linkách s cílem zaútočit na hlavní tepny americké civilizace. Dvě letadla narazila do budov Světového obchodního centra v New Yorku, jedno do Pentagonu ve Washingtonu, jedno se po vzpouře statečných pasažérů zřítilo do pole. Všem bylo jasné, že bude válka – válka proti teroru.