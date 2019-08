Podle Trumpa nemají na častých případech střelby na veřejnosti s desítkami obětí vinu zbraně, ale "duševní poruchy a nenávist". „Duševní choroba mačká spoušť, nikoli zbraň sama,” uvedl americký prezident při projevu v Bílém domě.

Proto je v USA zapotřebí reformovat zákony o duševním zdraví, aby bylo možné rozpoznat psychicky narušené osoby. Lidem, kteří se provinili zločiny z nenávisti a masovými vraždami, by měly soudy ukládat trest smrti, řekl Trump.

Ministerstvo spravedlnosti by podle něj mělo ve spolupráci s místními úřady a správci sociálních sítí zjišťovat a identifikovat podezřelé osoby dřív, než se rozhodnou k úderu. Držitelé zbraní, u nichž hrozí nebezpečí z násilných činů, by měli být ze zákona pod dohledem.

Američané musejí "odsoudit fanatismus, rasismus a bělošskou nadřazenost," řekl prezident. "Tyto hrozivé ideologie je třeba porazit. Nenávist nemá v Americe místo, protože křiví mysl, ničí srdce a stravuje ducha," konstatoval.

BEZ KOMENTÁŘE: Bezpečnostní kamera zachytila, jak policie zneškodnila útočníka v Daytonu. Zdroj: Reuters

Trump také vyzval k postihu nenávistných projevů na internetu, sociálních sítích a ve videohrách. Podle něj přispívají k radikalizaci lidí a podněcování "ohavných zločinů". Tuto "kulturu násilí" je třeba zastavit nebo omezit, řekl prezident bez dalších podrobností či návrhů.

....this legislation with desperately needed immigration reform. We must have something good, if not GREAT, come out of these two tragic events!