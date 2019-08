Ve chvíli, kdy do obchodního centra střelec vešel, nakupoval Oakley zrovna v obchodě se sportovními potřebami. Na útočníka ho upozornilo prý dítě, které běželo kolem. „Já ani muž, který tam pracoval, jsme mu nevěřili. Takže jsem normálně vyšel a zamířil do dalšího obchodu,“ tvrdí Oakley.

Pak ovšem střelbu sám uslyšel, a tak ihned vytáhl svou legálně drženou zbraň a hledal místo, kde se skrýt. Když si všiml skupiny lidí, která vybíhala z jednoho obchodu, přidal se k ní a snažil se dostat z nákupního centra ven na parkoviště.

Evakuace lidí z nákupního střediska

Cestou ale spatřil panikařící děti bez rodičů, které pobíhaly kolem a nevěděly, co dělat. „Snažil jsem se jich posbírat, kolik jsem jen mohl a utéct. Byly hrozně znepokojené, pořád se mi vysmýkaly z rukou,“ tvrdí muž.

El Paso attack witness Glendon Oakley, who says he is a member of the military, describes trying to help children escape as the attacker opened fire. https://t.co/l8kr6wK5RY

Nakonec se mu ale přeci jen pár dětí podařilo bezpečně z obchodního centra vyvést. Na parkovišti ho zastavil policista, aby ověřil, zda oním střelcem není právě Oakley — koneckonců měl u sebe zbraň. „Musel jsem mu doložit, že mám zbrojní průkaz a vše mu vysvětlit. Pak mě pustil,“ vysvětlil.

Muže posléze vyzpovídala místní televize, podle všeho se velmi třásl a tvrdil, že o sebe až takový strach neměl, šlo mu především o záchranu dětí.

Uživatelé sociálních sítí vyjádřili Oakleymu obdiv, podle nich jednal velmi hrdinsky. „Děkuji vám, Bůh vám žehnej,“ napsala uživatelka s přezdívkou JamieR Army Girl. „Opravdový superhrdina,“ dodal uživatel Jhobbs.

NEW: Meet Army Pfc. Glendon Oakley Jr, the soldier who saved lives during today's mass shooting in El Paso



I wasn't focused on myself, and I wasn't focused on my surroundings ... I was just focused on those kids" https://t.co/Fp9MUbDuYM