Trump udělal hrubou chybu ve svém hodinovém projevu u příležitosti amerického Dne nezávislosti ve Washingtonu. Tvrdil, že americká armáda ve válce o nezávislost v roce 1775 „dobyla letiště“, přestože první letadlo se v USA vzneslo do vzduchu až v roce 1903. Upozornil na to britský list The Guardian.

„V červnu 1775 Kongres vytvořil sjednocenou armádu z revolučních sil utábořených kolem Bostonu a New Yorku. Naše armáda ovládala vzduch, vrazila do hradeb, dobyla letiště, udělala všechno, co musela udělat,“ prohlásil Trump.

První letadlo se ale v USA vzneslo až v roce 1903 díky bratrům Wrightovým. První let trval přesně 12 sekund.

Trump si popletl války



V Trumpově řeči se podobných chyb objevilo více. V projevu si také popletl válku o nezávislost (1776-1783) s válkou s Brity v roce 1812. V kontextu války o nezávislost mluvil o bitvě u Fort McHenry, která se ale konala až v 19. století.

Mimo to Trump v proslovu řekl, že USA jsou nejsilnější v historii a že brzy přistanou na Marsu. Trump svůj projev pronesl zpoza stěny z neprůstřelného skla pokrytého kapkami deště. Americký prezident se stal terčem kritiky kvůli nákladnosti celé akce, která zahrnovala i vojenskou přehlídku.