Dub, který Macron přivezl do Washingtonu, pocházel z lesa u severofrancouzského Belleau, kde v jedné z velkých bitev první světové války padlo přes dva tisíce amerických vojáků. Strom si v zahradě Bílého domu nepobyl dlouho. Vzápětí, co státní návštěva Emmanuela Macrona skončila, byl strom zase vykopán a poslán do karantény.

„Je to povinný postup v případě všech živých organismů dovážených do Spojených států,“ uvedl na Twitteru ambasador Gérard Araud. Strom měl v karanténě pobýt zhruba 90 dnů, aby se zjistilo, zda je zdravý. Poté měl být opět zasazen. K tomu ale už nedošlo, dub uschl.

Fotografie společného zahradničení Macrona a Trumpa měla symbolizovat dobrou spolupráci obou prezidentů. Macron je považován za evropského státníka s možná nejlepším přístupem k americkému prezidentovi.