„NASA otevírá Mezinárodní vesmírnou stanici komerčním aktivitám a nabízí tyto možnosti, jak jsme to neudělali nikdy dříve,“ uvedl hlavní finanční ředitel NASA Jeff DeWitt. NASA přitom dlouho vzdorovala snahám využít svou činnost komerčně.



Soukromé firmy si budou moci pronajmout čas na stanici pro provádění pokusů, testování svých výrobků i pro marketing, ale i pro natáčení filmů, a budou si moci pronajmout i práci astronautů. Budou tam také moci vyslat i své zástupce.

Zástupkyně ředitele NASA pro ISS Robyn Gatensová řekla, že bude umožněno letět každý rok dvěma soukromníkům.

