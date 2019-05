Trumpovo podnikání: za deset let ztráta 23 miliard

Podnikání prezidenta USA Donalda Trumpa vykázalo za období mezi lety 1985 až 1994 celkovou ztrátu přesahující miliardu dolarů (23 miliard Kč podle současného kurzu). Vyplývá to z jeho daňových přiznání, která získal deník The New York Times (NYT). Trump měl takové ztráty, že se mohl vyhnout placení daní z příjmů v osmi z deseti let, napsal list.