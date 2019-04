Novinky

Sandres v pondělí zveřejnil své příjmy i příjem své ženy za celou dekádu. Sanders si loni vydělal 556 000 dolarů (12,6 milionu korun), z toho 382 920 dolarů činily autorské honoráře a tantiémy. Na daních zaplatil 137 573 a dluží na nich ještě 8267 dolarů. Se svou ženou dali na charitu 18 950 dolarů.

Když se ho moderátoři v televizi Fox News ptali, proč neodvedl dobrovolně více, třeba 52 procent, což je výše daně, kterou navrhoval, nebo proč nedal více na charitu, Sanders odpověděl: „Platím daně, které mám odvádět.“ Hned však dodal: „A jen tak mimochodem – proč si sem nevezmete Donalda Trumpa a nezeptáte se ho, kolik on zaplatí na daních?“

„Myslím si, že prezident občas sleduje vaši televizi,“ dodal ještě Sanders a obrátil se ve vysílání přímo na hlavu státu: „Prezidente Trumpe, moje žena a já jsme právě zveřejnili příjmy za deset let. Udělejte, prosím, to samé. Ať americký lid ví.“

Senátor Bernie Sanders během diskuse požádané Fox News v Bethlehemu v Pensylvánii.

FOTO: Matt Rourke, ČTK/AP

Sanders zveřejnil své příjmy 15. dubna, což je termín do něhož všichni obyvatelé musejí zaplatit daně. Politici je tradičně zveřejňují.

Krátce po Sandersovi zveřejnil své příjmy za deset let další demokratický kandidát Beto O’Rourke. Neuvedl však loňská čísla, předloni ale měl se ženou příjem 366 000 dolarů a na daních zaplatili 81 000 dolarů.

List USA Today v pondělí spekuloval, proč Trump odmítá zveřejnit výši svých daní. Zvažoval, zda za tím stojí vazby na oligarchy, i možnost, že není tak bohatý, jak uvádí, nebo že moci využívá k obohacení.

Kritika Trumpovy daňové reformy



Sanders také zkritizoval daňovou reformu Donalda Trumpa: „Všichni bohatí lidé a velké společnosti by měly platit spravedlivý podíl na daních. Máme absurdní daňový systém. Zatímco miliony lidí platí větší daně, než očekávali, Amazon, Netflix a tucet velkých společností v důsledku Trumpovy reformy neplatí nic, a to je ostuda.”

Ze Sandersova přiznání plyne, že jeho příjmy vzrostly poté, co ohlásil kandidaturu na prezidenta. Jestliže v roce 2015 činily příjmy rodiny 240 622 dolarů, o rok později to bylo 1,73 milionu. Od vstupu do klání o křeslo v Bílém domě si Sanders s manželkou přišli na 2,79 milionu dolarů.

Sanders vysvětlil své politické názory



Návštěva Sanderse v diskusi Fox News z Bethlehemu v Pensylvánii byla překvapivá, protože nejvyšší orgán strany Demokratický národní výbor oznámil minulý měsíc, že by se na této stanici neměla uskutečnit žádná debata, protože nebude fér a neutrální. Sanders účast hájil slovy: „Tato televize nemá velkou úctu v mém světě, ale myslím si, že je důležité tady být a vést vážnou diskusi o vážných tématech.“

Popsal, co je podle něj demokratický socialismus, který vyznává. „Demokratický socialismus pro mě znamená ustavit vládu, ekonomiku a společnost, která pracuje pro všechny a nejen pro jedno procento těch nahoře. To znamená ukončit dnes existující nerovnost. O tom ve Foxu nebo v médiích moc neuslyšíte,“ řekl a dočkal se potlesku ve městě. Zmínil, že tři nejbohatší rodiny v USA vlastní větší majetek než celá chudší polovina obyvatel.