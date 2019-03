Šestatřicetiletý homosexuální herec černé pleti, který je po otci židovského původu, na policii vypověděl, že na konci ledna na něj dvojice mužů před jedním z hotelů v Chicagu křičela rasistické a homofobní nadávky, dala mu provaz kolem krku a polila ho neznámou chemikálií. Uvedl také, že útočníci byli běloši a hlásili se k republikánskému prezidentovi Donaldu Trumpovi, kterého on hlasitě kritizuje.

Kriminalisté při rozsáhlém vyšetřování, které zaměstnalo přes dvě desítky policistů a detektivů, zjistili, že přepadení bylo fingované. Smollett si na něj najal dva černošské bratry. Ti vypověděli, že herec byl nespokojen s platem a útokem chtěl dodat nový impulz své filmové kariéře.

Prokuratura v úterý překvapivě stáhla obvinění proti Smollettovi a vysvětlila to jeho dobrovolnickými aktivitami a také tím, že se rozhodl kauci ve výši 10 tisíc dolarů (228 260 korun) věnovat Chicagu. Starosta Chicaga Rahm Emmanuel ale postup prokuratury kritizuje a označil ho za přikrášlování spravedlnosti. Město poslalo herci účet ve výši 130 tisíc dolarů (tři miliony korun) za zbytečné vyšetřování. Peníze by měl herec městu zaplatit do sedmi dnů, jinak mu hrozí žalobou a pokutou.

FBI & DOJ to review the outrageous Jussie Smollett case in Chicago. It is an embarrassment to our Nation!