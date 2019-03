Novinky

Fields se přiznal k 29 bodům obžaloby, jde o jeden případ usmrcení z nenávisti a o 28 případů zranění z nenávisti. Za každý může dostat maximálně trest doživotí. Jako zločin z nenávisti se v USA označují rasově motivované trestné činy.

Fields se původně hájil, že do davu demonstrantů hájících rasovou a etnickou rovnost a odmítajících policejní násilí na Afroameričanech najel ze strachu o svou bezpečnost. Popíral, že by šlo o rasově motivovanou nenávist. Tomu však soud neuvěřil. Porota jej v prosinci uznala vinným ze zabití Heyreové a dalších zločinů, přičemž doporučila trest doživotí a 419 let k tomu. [celá zpráva]

Fields, který je z Ohia, jel do 800 km vzdáleného Charlottesville na demonstraci ultrapravice, která pořádala pochod proti strhávání soch konfederačních vůdců, v daném případě šlo o sochu jižanského generála Roberta Edwarda Leea. [celá zpráva]

Na protest proti pochodu neonacistů se ve městě konala i protidemonstrace odpůrců ultrapravice. A právě přímo do skupiny lidí odmítajících neonacisty vjel Fields se svým Dodgem Challenger. Navzdory tomu, že svítila červená, sešlápl plyn a namířil si to přímo do davu, přičemž vozem demonstranty odhazoval. Když narazil do jiného auta, rychle vycouval a ujel.

Rasista a neonacista James Alex Fields

FOTO: ČTK/AP

Ministr spravedlnosti Bill Barr označil jeho čin za teroristický: „Po masové vraždě na Novém Zélandu spáchané v tomto měsíci si připomínáme, že rozrůzněná a pluralitní společnost, jako je naše, nemůže tolerovat násilí na rasovém nebo náboženském základě.”

Po útoku byl kritizován americký prezident Donald Trump, protože jej dlouho odmítal odsoudit [celá zpráva], pak připsal vinu oběma stranám. [celá zpráva]