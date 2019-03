Tomáš Reiner, Washington, Právo

Předseda české vlády do Bílého domu přijel v 13:45 místního času (19:45 SEČ). Se svou ženou Monikou přešel do vestibulu prezidentského sídla a odtud od jižního průčelí do Oválné pracovny.

„Myslím si, že je to takový restart našich vztahů s USA, protože tady dlouho nebyl ani prezident, ani premiér,“ komentoval Babiš návštěvu v její předvečer. Připustil, že je ze schůzky mírně nervózní.

„Podle mě je nejdůležitější, abych navázal s prezidentem Trumpem osobnější kontakt,“ objasňoval ve středu Babiš, jaká má očekávání, a dodával, že osobní vztahy jsou vždy důležité jak v politice, tak byznysu. „O to se snažím i v rámci Evropské rady s ostatními premiéry, aby člověk mohl, když je potřeba, mít možnost zavolat, protože ten protějšek si vás dobře pamatuje,“ poznamenal.

Oba politici se potkali už dříve, loni v červenci na summitu NATO v Bruselu a v listopadu pak v Paříži během oslav výročí konce první světové války. Až do čtvrtka si ale vyměnili jen pár krátkých replik.

Po setkání, naplánovaném na dvacet minut, se obě dámy vypraví do západního křídla a k Trumpovi s Babišem se připojí další delegáti, aby zasedli k bilaterálnímu jednání plánovanému na zhruba 40 minut.

Na české straně to bude velvyslanec v USA Hynek Kmoníček, šéfka Úřadu vlády Tünde Barthová, bývalý velvyslanec ČR při NATO a EU Martin Povejšil, jenž nyní jako náměstek vede bezpečnostní sekci ministerstva zahraničí, náměstek ministra obrany pro řízení sekce obranné politiky a strategie Jakub Landovský, zástupce velvyslance ve Washingtonu Zdeněk Beránek a premiérův poradce Vladimír Vořechovský.

Trumpa oproti tomu doplní naprosté špičky jeho administrativy - viceprezident Mike Pence, šéf diplomacie Mike Pompeo, poradce pro národní bezpečnost John Bolton a ministr pro energetiku Rick Perry. A chybět nebude ani velvyslanec v ČR Stephen King.

Obchod a obrana



Babiš avizoval škálu témat na pořadu od obchodní po obrannou spolupráci. Podle premiéra je třeba vrcholným představitelům USA ukázat, že Česká republika má jasnou vizi, kterou navenek aktivně prosazuje.

„I když jsme malá země, určitě to neznamená, že bychom nemohli hrát stále větší roli v Evropě. Myslím, že ji hrajeme, že máme svoje představy, a v tomhle směru je to restart našich vztahů s USA,“ shrnul český premiér.

Za Česko byl v Bílém domě naposledy v roce 2011 premiér Petr Nečas na pozvání Baracka Obamy.