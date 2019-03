Novinky, ČTK

Na možnost vojenské intervence Spojených států ve Venezuele upozornil v pátek ruský ministr Sergej Lavrov po setkání s venezuelskou viceprezidentkou Delcy Rodríguezovou v Moskvě.

„Musím připustit, že za současné americké administrativy je možné všechno. Nevylučuji, že americká vláda může ještě jednou podniknout akce, které jsou porušením všech mezinárodních norem,“ řekl.

Ruský ministr popsal i možný scénář vývoje: „Spojené státy, které říkají, že mají obavy ohledně humanitární situace ve Venezuele, jsou připraveny spustit provokace na hranici jako 23. února.“

Tehdy se pokusila opozice dostat přes hranice humanitární pomoc ze zahraničí, venezuelská armáda tomu však zabránila. Venezuelský prezident Nicolás Maduro tvrdil, že jde o skrytou americkou invazi. [celá zpráva]

Moskva má také obavy z možné podpory vzbouřenců v zemi. „Co se týká amerických plánů poskytnout zbraně radikálům, aby destabilizovali situaci ve Venezuele, tak ty u nás vyvolávají obavy,“ dodal Lavrov s tím, že ve skutečnosti by šlo o invazi.

Podle něj se USA chystají nakoupit v nejmenované východoevropské zemi minomety, pušky a raketové granátomety. Na místo určení, které ruský ministr rovněž neupřesnil, má podle jeho slov zásilku dopravit letecká společnost postsovětského státu „absolutně poslušného Washingtonu”. Který by to měl být, se novináři nedozvěděli, Lavrov se jen odvolal na „přicházející informace“.

Spekulace o invazi vyvolal americký poradce

O možné americké invazi mluvil už 26. února předseda ruské bezpečnostní rady Nikolaj Patrušev. „Přesun amerických zvláštních sil do Portorika, přistávání amerických sil v Kolumbii a další skutečnosti naznačují, že Pentagon posiluje počet svých vojáků v regionu, aby je použil při operaci, jíž má být Maduro zbaven moci.“

Zvláštní zmocněnec USA pro Venezuelu Elliot Abrams to tehdy odmítl. Na dotaz, zda Washington chystá útok na Venezuelu, odpověděl: „Ne.“ Připomněl však výrok Donalda Trupma, že na stole jsou všechny možnosti.

O možné americké invazi ve Venezuele se mluví od začátku února, kdy poradce amerického prezidenta John Bolton měl při veřejném vystoupení v ruce blok, kde bylo napsáno: „Vyslat 5000 vojáků do Kolumbie”. Opoziční lídr Juan Guaidó, který se prohlásil úřadujícím prezidentem Venezuely a ve funkci ho uznalo už 60 zemí včetně USA a ČR, řekl, že by americký zásah podpořil. [celá zpráva]

Tlak na Madura roste



Na Lavrovovo prohlášení v pátek Elliot Abrams nereagoval, jen uvedl že Spojené státy budou pokračovat v adekvátních akcích proti vládě venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, jako je odpírání a odebírání víz desítkám jeho spolupracovníků.

Ministr financí Steven Mnuchin současně oznámil, že na sankční seznam bylo zařazeno šest bývalých a současných představitelů venezuelských bezpečnostních sil, kteří bránili dodávkám humanitární pomoci.

Abrams uvedl, že administrativa prezidenta Donalda Trumpa debatuje o návrhu, který by Venezuelanům v USA poskytl dočasný ochranný status, takže by mohli v USA dočasně žít a pracovat. Dále vyjádřil obavy, zda se bude moci vrátit do vlasti venezuelský opoziční lídr Juan Guaidó, který před týdnem odjel na diplomatickou misi do Kolumbie, Brazílie, Paraguaye a Argentiny.