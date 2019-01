Novinky

„Je tu hodně lidí, kteří nepřicházejí jen z Mexika,“ řekla prý jedna z rančerek, jejíž jméno ani podobiznu ale The Washington Examiner nezveřejnil. „Našli jsme tu modlitební koberečky. Je to neskutečné. Nejsou to jen Mexičané, kdo přecházejí hranici,“ dodala v rozhovoru použitém v článku. Ten popisuje, kolik lidí v příhraničí je přesvědčeno, že přes hranici s Mexikem nepřicházejí jen Latinoameričané.

Border rancher: “We’ve found prayer rugs out here. It’s unreal.” Washington Examiner People coming across the Southern Border from many countries, some of which would be a big surprise. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18. ledna 2019

Trump ocitoval ve svém tweetu právě pasáž s koberečky a dodal: „Lidé přicházející přes jižní hranici pocházejí z mnoha zemí, některé z nich by mohly být velkým překvapením.“

Migranti z „Československa” byli dva

Rančerka uvedla, ze kterých nelatinskoamerických zemí podle ní migranti přicházejí: „Mluvila jsem s několika agenty, kterým věřím. Není moc takových, kterým věřím, ale těmto ano. Těch, které pohraničníci označují jako nemexičany, v posledních pár letech skutečně přibylo, dramaticky pak v posledních šesti měsících. Jen v létě chytili v sousedství Číňany, Němce, Rusy, hodně lidí z Blízkého východu a ty Čechoslováky.”

Pohraničníci i zástupci úřadu pro cla a pohraniční ochranu CBP časopisu opakovaně odmítli žádost o rozhovor. Minulý týden ale arizonský CBP uvedl, že během pěti dnů jeho pracovníci zadrželi lidi ze sedmi zemí. Kromě pěti latinskoamerických států jmenují i Čínu a Indii, ale neuvádějí, kolik jich bylo z které země.

In the last 5 days #YumaSector #BorderPatrol has arrested people from 7 countries trying to illegally enter the U.S. #NationalSecurity #SouthwestBorder



China

Guatemala

Honduras

Mexico

El Salvador

Nicaragua

India pic.twitter.com/8pHeFnbYOi — CBP Arizona (@CBPArizona) 16. ledna 2019

Další obyvatel, chovatel dobytka Billy Darnell, dodal, že se loni na jeho pozemcích ukázalo 18 žen a dětí z Filipín. Pohraničníci je zadrželi.

Uváděná čísla uvedl na pravou míru list The New York Times. V rozpočtovém roce 2017 (tedy od 1. října 2017 do 30 září 2018) bylo podle jeho údajů na hranici s Mexikem zadrženo přes 300 000 lidí. Méně než půl procenta jich přitom bylo ze zemí, které uváděla rančerka. Bylo jich 1364 z Číny, dva z Německa, osm z Ruska, 61 ze zemí Blízkého východu, jeden z České republiky a jeden ze Slovenska.

Rančerka přitom v rozhovoru, kde není vidět její tvář, podle listu The New York Times řekla přesně toto: „Nikdy jsem neviděla nikoho z Blízkého východu. Viděla jsem modlitební koberečky, ale sama jsem nikoho takového neviděla.“

Slova anonymní rančerky o teroristické hrozbě ze strany migrantů podle listu New York Times odrážejí Trumpova starší vyjádření o tom, že se do karavan migrantů infiltrovali neznámí lidé z Blízkého východu. To však není nijak podložené. Ani v 25stránkové zprávě ministerstva zahraničí o protiteroristické politice zveřejněné v říjnu není varování, že by stoupla hrozba průniku teroristů přes jihozápadní hranici USA. Ministerstvo uvedlo, že „nejsou věrohodné důkazy, že by teroristické skupiny vyslaly operativce, kteří by měli vstoupit do USA přes Mexiko“.

Mýtus o koberečcích

New York Times podotýká, že časopis neuveřejnil žádné fotografické důkazy podobně, jako tomu bylo u starších zpráv, že se našly modlitební koberečky. Že je zabavili místní obyvatelé, varoval už v roce 2005 bývalý senátor Kay Bailey Huchinson. V témže roce uvedl bývalý republikánský kongresman Tom Tancredo, že při návštěvě Arizony našli kopie koránu, modlitební koberečky a hodně věcí v arabštině.

Téma koberečků pak vytáhl v roce 2014 David Dewhurst, který se pak stal viceguvernérem Texasu. Dokonce zveřejnil i fotografii, ale ukázalo se, že nejde o modlitební kobereček, ale zřejmě o svetr od adidasu.

Od 1. října 2017 do 31. března 2018 se podařilo zadržet při přechodu hranice šest lidí podezřelých z terorismu, uvedl The Washington Examiner. Nezmínil ale jejich národnost.