Trump ve čtvrtek řekl, že předsedkyni parlamentu odmítl poskytnout vojenské letadlo na už naplánovanou cestu do Afghánistánu. Důvodem je, že chce urychlit jednání ohledně rozpočtové krize, kvůli které na 800 000 federálních zaměstnanců už měsíc nedostává plat.

Podle televize CNN jde o reakci na dopis Pelosiové, které navrhla prezidentovi, aby odložil pravidelný projev o stavu unie, dokud se nevyřeší rozpočtová krize, která vznikla kvůli tomu, že demokraté odmítají poskytnout přes pět miliard dolarů na stavbu bariér na hranicích s Mexikem, na kterých Trump vehementně trvá.

Trump poslal Pelosiové vyjádření, kde napsal: „Vážená paní předsedkyně, je mi líto, že vás musím informovat, že vaše cesta do Bruselu, Egypta a Afghánistánu byla odložena. Přesuneme tuto sedmidenní cestu, až skončí rozpočtová krize. Ve světle toho, že 800 000 skvělých Američanů nedostává plat, si jsem jist, že odklad této propagační cesty je zcela adekvátní.“

Přestože cílem bylo navštívit vojáky v Afghánistánu, napsal jí, že pokud chce cestu uskutečnit, může využít komerčního spoje.

Mluvčí Pelosiové Drew Hammill odmítl označení cesty za propagační: „Cílem cesty bylo vyjádřit uznání a díky našim mužům a ženám v uniformě za jejich službu a získat informace od lidí na frontě.“ Dodal, že do Egypta se letět nemělo a že zastávka v Bruselu byla technická, aby si piloti mohli odpočinout. Během ní však kongresmani měli jednat s vedením NATO.

I když cesta byla zrušena jen hodinu poté, co Trump dostal dopis od Pelosiové, která v něm navrhuje odložení projevu o stavu unie, který je naplánován na 29. ledna, o zrušení letu se jednalo už od rána, což potvrdil i úřadující náčelník štábu Mick Mulvaney.

Administrativa „spolupracovala s letectvem na tom, aby se předsedkyni parlamentu odebralo právo použít letadlo“, řekl představitel Bílého domu. Americký prezident má právo nařídit ministerstvu obrany, aby se nepoužilo vojenské letadlo při letu kongresmanů. Kongresmani to nemohou zvrátit.

List The New York Times v pátek ocitoval demokratického předsedu sněmovního bezpečnostního výboru Adama Schiffa, který uvedl: „Jsme rovnocennou součástí řízení státu.“ Podotkl, že si prezident zřejmě neuvědomuje novou situaci, kdy demokraté po listopadových volbách ovládají Sněmovnu reprezentantů a neodpustil si jízlivou poznámku: „Příliš často v minulých dvou letech jednal prezident jako žák páté třídy. Když někdo takový vede zemi, je to problém na všech úrovních.”

Zaskočeni ale byli i republikáni. „Jedna reakce prvňáka nevyžaduje hned další,” řekl senátor Lindsey Graham. Další senátor John Cornyn si také stěžoval, že mezi Pelosiovou a Trumpem je příliš „dětinského chování“. Jeden z poradců prezidenta CNN popsal spor Trumpa s Pelosiovou jako boj King Konga proti Godzille.

Bílý dům se podle televize Fox News rozhodl zastavit veškeré lety poslanců a senátorů vládními letadly, dokud nebude rozpočtová krize vyřešena.

Zrušil také cestu americké delegace na Světové ekonomické fórum ve švýcarském Davosu. Tu měl vést ministr financí Steven Mnuchin a jejím členem měl být i ministr zahraničí Mike Pompeo. [celá zpráva]

Liberální média jízlivě poznamenala, že krátce poté, co padlo rozhodnutí zrušit lety, z letecké základny Andrews odstartovalo prezidentské letadlo s první dámou Melanií Trumpovou. Přistálo na Floridě nedaleko Trumpova letoviska Mar-a-Lago.