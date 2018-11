„Na základě toho, že lodě a námořníci nebyli navráceni z Ruska na Ukrajinu, rozhodl jsme se, že by bylo pro všechny zúčastněné strany lepší zrušit mou dříve naplánovanou schůzku s Vladimirem Putinem v Argentině. Těším se na opětovné smysluplné setkání hned, jak se situace vyřeší.“

....in Argentina with President Vladimir Putin. I look forward to a meaningful Summit again as soon as this situation is resolved!