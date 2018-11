Cohen se nečekaně dostavil k newyorskému soudu, aby se formálně doznal k vině a slíbil, že nyní dá první místo „rodinu a zemi“ a bude spolupracovat s vyšetřovateli. „Udělal jsem tato falešná prohlášení, aby byla konzistentní s politickými vztahy osoby číslo jedna a z loajality k osobě číslo jedna,“ řekl u soudu. Už dříve uvedl, že osobou číslo jedna je Donald Trump.

Podle AP v roce 2017 Cohen senátnímu výboru pro dohled nad tajnými službami lhal o plánu postavit v Moskvě mrakodrap Trump Tower. Zákonodárcům řekl, že rozhovory o projektu probíhaly od září 2015 do ledna 2016, i když věděl, že pokračovaly až do června 2016.

Podle ABC také lhal o schůzce s ukrajinským politikem týden po nástupu Trumpa do funkce, se kterým se probíral návrh na mírovou smlouvu, který by vyhovoval Rusku.

Bývalý Trumpův právník Michael Cohen

FOTO: Andrew Kelly, Reuters

Trump zprávu před začátkem cesty na summit G20 okomentoval podle BBC slovy, že Cohen lže, aby dostal nižší trest. „Lže o projektu, o kterém každý věděl. Byli jsme otevření.“ K otázce stavbě věže uvedl, že projekt se nerealizoval a svůj postup hájil: „To, že jsem bojoval o křeslo prezidenta, neznamená, že by mi nebylo dovoleno podnikat.“ Dodal, že Cohen je „slaboch a není moc chytrý“.

Cohen se už v srpnu přiznal k porušení zákonů v osmi bodech včetně porušení zákona o financování volební kampaně. Zaplatil pornoherečce Stormy Daniels a bývalé modelce Playboye Karen McDougalové, aby mlčely, že měly pohlavní styk s Trumpem v době, kdy už měl za manželku Melanii. [celá zpráva]

V září pak Cohenův právní zástupce Lanny Davis oznámil, že Muellerovi poskytl zásadní informace, ale neuzavřel s ním žádnou dohodu. Před vyšetřovateli vypovídal celkem 70 hodin. Výslechy se zaměřovaly na kontakty Rusů s Trumpovými pomocníky během kampaně, na obchodní vztahy Trumpa s Ruskem, na bránění spravedlnosti a na možné milosti. [celá zpráva]

Prezident USA Donald Trump

FOTO: Jim Young, Reuters

Cohen přiznal, že by dřív za Trumpa položil život, řešil jeho problémy po více než deset let, nyní ale vidí Trumpa jako nebezpečného a nehodného funkce prezidenta. Když ke Cohenovi na jaře přišli vyšetřovatelé pro důkazy o zaplacení oběma ženám, Trump se ho nepokusil zachránit. Pak ho odsoudil, že se stal ochotným spolupracovníkem vyšetřovatelů.

Cohenova ochota spolupracovat přišla v týdnu, který byl pro vyšetřovací tým divoký. V pondělí padla bývalá dohoda týmu s bývalým šéfem Trumpovy kampaně Paulem Manafortem. Podle žalobců ji porušil, když při výsleších dál lhal. Manafortovi obhájci to zpochybňují.

When will this illegal Joseph McCarthy style Witch Hunt, one that has shattered so many innocent lives, ever end-or will it just go on forever? After wasting more than $40,000,000 (is that possible?), it has proven only one thing-there was NO Collusion with Russia. So Ridiculous!