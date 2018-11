„Pokud mi v lednu nezačne chodit plat v nové práci, budu mít problém pronajmout si ve Washingtonu byt,“ přiznala listu The New York Times Ocasiová-Cortezová.

Poslední dobou si proto podle svých slov snaží dávat peníze stranou. „Doufám, že mi to do ledna vystačí,“ poznamenala mladá žena, která se narodila v newyorském Bronxu portorickým rodičům.

Situace nejmladší kongresmanky v dějinách vyvolala na sociálních sítích vlnu solidarity. Jak informuje zpravodajská stanice BBC, mnozí kritizují systém, v němž je podle nich nesmírně těžké pro běžného, nebohatého (a mladého) občana, aby se v politice prosadil.

Začínající politička s tím souhlasí a nelze vyloučit, že téma příliš vysokých nájmů nejen ve Washingtonu D.C. bude chtít řešit i na půdě Kongresu. Sama se označuje za pracující třídu, a zřejmě i proto získala mnohé sympatie.

40% of ALL Americans currently struggle to pay for one basic need like food or rent.



As much as @FoxNews likes to mock the working-class, the real scandal is that at the wealthiest point in our history, we are at one of our most unequal.



Most Americans are barely scraping by.