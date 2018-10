Trump používá tři iPhony, ve kterých si ukládá své kontakty a zprávy. Ani jeden z nich není plně zabezpečen. Tajné služby daly najevo obavy ohledně Trumpova přístupu k zabezpečení, protože osobní iPhone používá pro psaní zpráv na Twitter a připojuje jej pouze přes wi-fi a nepoužívá zabezpečených pozemních linek. Volá jím také do redakce televize Fox.

Podle sdělení listu čínské a ruské tajené služby byly schopny do mobilu proniknout. Číňané údajně získali seznamy lidí, s nimiž hovoří Trump nejčastěji a zřejmě i jaké používá argumenty v obchodní válce, kterou obě země vedou.

Na seznamu kontaktů se objevili mimo jiné ředitel soukromé společnosti Blackstone Stephen Schwarzman a vlastník kasin Steve Wynn. Schwarzman investoval v Číně a občas radí prezidentovi.

The so-called experts on Trump over at the New York Times wrote a long and boring article on my cellphone usage that is so incorrect I do not have time here to correct it. I only use Government Phones, and have only one seldom used government cell phone. Story is soooo wrong!