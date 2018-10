Robert De Niro patří v uměleckých kruzích k nejhlasitějším odpůrcům Donalda Trumpa. Během volební kampaně také podporoval neúspěšnou demokratickou prezidentskou kandidátku Hillary Clintonovou.

We are responding to reports of a suspicious package in the vicinity of Greenwich and Franklin streets in Tribeca, Manhattan. Please avoid the area and expect a police presence and heavy traffic. More information to follow. pic.twitter.com/foiMSJ0VNG