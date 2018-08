„Cílem schůzky bylo získat informace o soupeři, zcela legálně, jak je v politice běžnou praxí. Nikam to ale nevedlo,“ napsal šéf Bílého domu v neděli na Twitteru. Trump nadále trvá na tom, že o setkání na počátku června 2016 v Trump Tower v New Yorku tehdy nevěděl.

Fake News reporting, a complete fabrication, that I am concerned about the meeting my wonderful son, Donald, had in Trump Tower. This was a meeting to get information on an opponent, totally legal and done all the time in politics - and it went nowhere. I did not know about it!