Novinky, ČTK

„Dále vidíme všeprostupující ruskou kampaň, posílání zpráv, jež mají oslabit a rozdělit Spojené státy,” řekl Coats na tiskové konferenci v Bílém domě, kde byli i další šéfové jednotlivých bezpečnostních a zpravodajských služeb i národní bezpečnostní poradce John Bolton.

Americké tajné služby se podle Coatse intenzivně věnují odhalování snah vměšovat se do voleb, které sahají od útoků na volební infrastrukturu přes pokusy poskytovat nelegální finance na kampaň až po napadání webových stránek jednotlivých kandidátů: „Víme rovněž, že se Rusové snažili získat informace od kandidátů či vládních činitelů,” řekl Coats.

„Prezident nám speciálně nařídil, aby otázka vměšování se do voleb a zajištění našeho volebního procesu měly nejvyšší prioritu,“ dodal Coats. ”Americké zpravodajské služby jdou nadále znepokojeny hrozbami namířenými proti nadcházejícím volbám“.

„Mají na mušce naši demokracii,” řekla ministryně vnitřní bezpečnosti Kirstjen Nielsenová.

FBI zahájila podle svého šéfa Christophera Wraye již i šetření aktuálních snah o ovlivnění voleb, které jsou podle něho výrazně rozsáhlejší než ty předloňské.

Snahy dalších zemí



Podle něj však není Rusko jedinou zemí podnikající podobné útoky: „Víme, že tu jsou taky další, kteří mají tyto možnosti. Mají zájem zkusit ovlivnit domácí politické prostředí. Budeme je dál monitorovat a varovat před takovými pokusy.“ O jaké země se jedná, neprozradil.

Tisková konference se konala před začínající volební kampaní do podzimních kongresových voleb, jejichž výsledek je nejasný. Trump by samozřejmě byl rád, kdyby je vyhráli republikáni.

Dál se vyšetřuje možné ruské vměšování do prezidentských voleb, které vyhrál. Trump by si přál, aby se toto vyšetřování zastavilo. Po jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem dal Trump najevo přesvědčení, že se Rusko do voleb nevměšovalo, jak prohlásil Putin. Dodatečně tvrdil, že se přeřekl a zopakoval varování před ruským vměšováním do voleb.