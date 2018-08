aš, Novinky

F-15X je návratem k jednomístné koncepci prvních strojů F-15A a C, které stále slouží k obraně vzdušného prostoru USA. Do značné míry odpovídá verzi F-15, kterou si objednal Katar, uvedl server Defence One. Na vývoji posledních verzí F-15 daly Katar, Jižní Korea, Singapur a Saúdská Arábie celkem pět miliard dolarů (110 miliard korun).

Ve srovnání se staršími verzemi má F-15X vylepšené ovládání, plně digitalizovaný kokpit vybavený větším počtem obrazovek, modernější radar a výkonnější motory. F-15X má mít nové pylony pro nesení zbraní s větší nosností, takže má být schopen nést až 22 raket vzduch-vzduch.

Boeing by rád stroji F-15X nahradil dvě stovky starých strojů F-15C a D, které má stále ve výzbroji Národní garda střežící vzdušný prostor USA a letectvo na základnách v Japonsku a Anglii. Už se objevily spekulace o jejich náhradě například novými verzemi F-16, ale zatím se o ničem nerozhodlo, protože do výzbroje přicházejí nové stroje Lockheed F-35.

Letoun F-35B od Lockheed Martin

FOTO: Us Marines, Reuters

Boeing vyzdvihuje výhody stroje F-15X, protože všechny F-15 včetně těch dosluhujících mají vyšší rychlost, dolet i nosnost než ostatní stíhačky a stíhací bombardéry ve výzbroji letectva USAF. Bojový letoun páté generace F-35 je sice vyzbrojen nejmodernější technikou, ale nemá tak dobré letové vlastnosti pro klasické souboje, protože je tvar podřízen tomu, aby měl vlastnosti stealth a byl obtížně zjistitelný radary. Pokud se však plně vyzbrojí, takže bomby a rakety nebudou jen v šachtách vevnitř, okamžitě ztratí vlastnosti stealth.

Pro využití F-15 také svědčí to, že už jsou do něj integrovány všechny využívané zbraňové systémy, že by podobně jako ruské MiG-31 mohly stroje sloužit jako nosiče vyvíjených hypersonických raket, které mají představovat odpověď na ruské kinžal.

Úspora nákladů



Boeing také zmiňuje úsporu provozních nákladů. Letová hodina nové verze F-15X by měla činit 27 000 dolarů, což je o pět tisíc dolarů méně, než kolik činí u stávajících verzí. Hlavně je to ale méně, než kolik stojí provozní hodina prvního bojového letounu páté generace F-22 Raptor, která se pohybuje okolo 60 000 dolarů.

Provozní náklady na F-35A ještě nejsou plně známé, ale uvádělo se, že to bude okolo 32 tisíc, uvedl server Aviationweek. Naopak provoz letadel F-16C vyjde na 22,5 tisíce dolarů a nejlevnější je provoz bitevníku A-10, kde hodina stojí cca 17 tisíc dolarů. U vyřazovaného bezpilotního predatoru to bylo 3600 dolarů.

F/A-18E Super Hornet amerického námořnictva

FOTO: US Navy, Reuters

Kongres plán Boeingu podporuje, zatím však navrhuje dát pouze miliardu dolarů na vylepšení stávajících strojů ve výzbroji. Ty však už před lety trpěly problémy s únavovými lomy v konstrukci. Letectvo oficiálně zájem najevo nedalo, ale USAF už prý plánuje, jak stárnoucí F-15C nahradit F-15X uvedl server Busines Insider. Vyřešilo by to potíže se F-22 a překlenulo dobu, než bude dost F-35, nemluvě o tom, že ne v každém konfliktu jsou potřeba vlastnosti stealth.

Boeing pod tlakem neúspěchu



Boeing je velmi aktivní, protože neuspěl v tendru na nový strategický bombardér, stroje B-2 nahradí B-21 vyvíjené taktéž společností Northrop-Grumman. Hlavně však na začátku nového tisíciletí prohrál soutěž o nový bojový letoun páté generace, Pentagon vybral konkurenční F-35 Lightning II, který postupně zařazuje do výzbroje nejen letectvo, ale i námořnictvo a námořní pěchota.

Boeing přitom využívá podobnou taktiku jako u námořnictva se zvětšeným a modernizovaným F/A-18E/F Super Hornetem. Tehdy ovšem ještě F-35 ve výzbroji nebyly, takže je otázkou, zda s novou verzí F-15 uspěje. A pokud by letectvo dospělo, že se mu hodí ještě další stroje vedle Lightningů II, je otázkou, zda se nepřikloní k levnějším F-1, které vyrábí Lockheed.