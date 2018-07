zr, ČTK, Právo

Česko a Slovensko v každoroční zprávě amerického ministerstva zahraničí, která řadí země do tří skupin, zůstávají v té nejlepší. Do ní patří státy dodržující alespoň minimální pravidla stanovená USA pro to, aby se obchodu s lidmi zabraňovalo.

V letošním roce USA do nejhorší skupiny přidaly i Barmu kvůli humanitární krizi, která je následkem pokračujícího násilí proti menšinovým Rohingům. Vláda USA označila násilí proti Rohingům za „etnickou čistku“.

Několik zemí se letos dočkalo postupu do nejlepší skupiny za to, jak se staví k případům obchodu s lidmi. Je mezi nimi například Japonsko, u kterého tak bylo oceněno zvýšené úsilí v boji proti obchodu s dětským sexem a proti pornografii.

Odebírání dětí



Letošní zpráva se paradoxně speciálně zmiňuje o zvýšeném riziku obchodování s lidmi v případě dětí, které jsou odebrány svým rodinám a umístěny do ústavní péče.

Zde se ale vláda Donalda Trumpa může dočkat obvinění z pokrytectví, protože prosazuje „nulovou toleranci“ v imigrační politice, kvůli níž bylo na jižní hranici USA odděleno od rodičů více než 2000 dětí migrantů, podotkla agentura AP.

Federální soud nakonec ale rozhodl, že pohraniční úřady v USA musejí do 30 dnů sloučit rodiny, které byly rozdělené v rámci nulové tolerance ilegální imigrace. [celá zpráva]