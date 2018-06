Novinky

„Prezident je hluboce přesvědčen, že je nevyhnutelné, aby bylo Rusko součástí geostrategických jednání,“ odpověděl Pompeo na dotaz ohledně Trumpových vyjádření, že by Rusko mělo být opět součástí skupiny G8.

Pompeo uvedl v Senátu, že by si dokázal přestavit kompromisy s Ruskem, které by mu umožnily návrat do skupiny nejvyspělejších zemí. Zdůraznil při tom, že Spojené státy nadále považují za nezákonnou anexi Krymu, která vedla k vystoupení Ruska z G8, a že vláda dál podporuje sankce uvalené na Rusko.

Pompeo upozornil, že vztahy s Ruskem jsou nejhorší za dobu, kterou pamatuje, a vyzdvihl, že Trumpova administrativa byla k Rusku tvrdší než předchozí vlády. Dodal, že však Trump je přesvědčen, že je nutné tyto vztahy zlepšit.

Šéf americké diplomacie Mike Pompeo

FOTO: Brendan McDermid, Reuters

Trump ještě před oznámením místa konání summitu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, jímž nakonec budou podle čtvrtečního sdělení Helsinky [celá zpráva], prohlásil: „Od prvního dne jsem říkal, že jít s Ruskem a s Čínou a vůbec s každým je velmi dobré, je to dobré pro svět, je to dobré pro nás, je to dobré pro každého.“ Americký prezident dále pravil, že by s Putinem chtěl jednat o Sýrii a Ukrajině i „mnoha dalších tématech“.