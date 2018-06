Evropská unie přijme protiopatření v reakci na americká cla na dovoz oceli a hliníku, řekla v neděli německá kancléřka Angela Merkelová. Bude v tom následovat Kanadu.

„Je mi líto, ale nemůžeme dopustit, aby naši přátelé - nebo nepřátelé - nás v záležitostech obchodu nadále využívali,” napsal Trump. Dodal, že musí dbát na zájmy amerických pracovníků.

Sorry, we cannot let our friends, or enemies, take advantage of us on Trade anymore. We must put the American worker first!