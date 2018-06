Novinky

Vysoká americká cla na ocel a hliník jsou ve výši 25 a 10 procent. Evropská unie, jejíž čtyři členské země - Německo, Francie, Itálie a Velká Británie - se schůzky účastní spolu s vedením EU, plánuje stejně jako Kanada odpovědět cly na vybrané americké zboží, která by měla platit od července.

Spojené státy byly až do nástupu Donalda Trumpa zemí, která nejvíce prosazovala volný obchod a měla jedny z nejnižších cel na dovoz. Do nástupu současného prezidenta se řídily názorem většiny ekonomů, že z odstranění obchodních bariér mají prospěch všichni, jenomže USA trpí deficitem zahraničního obchodu.

Fairmont Le Manoir Richelie v kanadském Quebecu, kde se koná schůzka G7.

FOTO: Sean Kilpatrick, ČTK/AP

Trump přitom před summitem otevřeně pohrozil obchodní válkou. Navázal na svůj březnový tweet: „Když země (USA) přichází o miliardy dolarů v obchodu se skoro každou zemí, se kterou obchoduje, jsou obchodní války dobré.“

When a country (USA) is losing many billions of dollars on trade with virtually every country it does business with, trade wars are good, and easy to win. Example, when we are down $100 billion with a certain country and they get cute, don’t trade anymore-we win big. It’s easy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2. března 2018

Vyzval EU a Kanadu, aby odstranily cla a ochranářská opatření.

Japonský premiér Šinzó Abe po příletu do Kanady

FOTO: Andrew Vaughan, ČTK/AP

Podle BBC se očekává, že ze schůzky nevzejde ani obvyklý závazek bojovat proti protekcionismu, který se neobjevil už na loňském setkání ministrů financí skupiny G20. Trump sice tvrdí, že je s ním připraven bojovat, ale činí přesně opačné kroky.

Summit však bude čelit i dalším problémům, Donald Trump plánuje odjet ze summitu ještě před jeho koncem, takže se nebude účastnit polední debaty o klimatických změnách a ochraně moří, uvedl Bílý dům. Na jednání ho zastoupí jeho poradce.

Trump, který se soustředí na úterní setkání se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem, se podle CNN dokonce ptal, jestli je jeho přítomnost v Charlevoix nutná, podle něj jde o ztrátu času.

Francouzský prezident Emmanuel Macron se svou ženou v Kanadě

FOTO: Graham Hughes, ČTK/AP

Nakonec ale uvedl, že tam pojede, i když bude čelit přesile lidí, kteří ho budou kritizovat. Podle jeho ekonomického poradce Larryho Kudlowa to bude „rodinná hádka“. Ustoupit nemíní a na své kroky je hrdý. Trump uvedl, že na G7 čeká „hodně dobrou diskusi“.

Please tell Prime Minister Trudeau and President Macron that they are charging the U.S. massive tariffs and create non-monetary barriers. The EU trade surplus with the U.S. is $151 Billion, and Canada keeps our farmers and others out. Look forward to seeing them tomorrow. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7. června 2018

Výpadů ze strany Trumpa před summitem bylo více, stěžoval si na francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a kanadského premiéra Justina Trudeaua: „Řekněte, prosím, premiéru Trudeauovi a prezidentu Macronovi, že uvalují na Spojené státy vysoké tarify a vytvářejí nepeněžní bariéry. Obchodní přebytek EU s USA je 151 miliard a Kanada drží naše farmáře mimo.“

Trudeaua označil za „pobouřeného“ v tweetu, kde si stěžoval. Kanada uvalila na americké mlékárenské výrobky 300procentní daň: „To ubližuje našim farmářům, zabíjí naše zemědělství,“ uvedl Trump.

Kanadský premiér Justin Trudeau

FOTO: Sean Kilpatrick, ČTK/AP

Ukazuje to současné vztahy Spojených států s Kanadou, která byla po léta nejbližším spojencem Washingtonu, a americký prezident tradičně Kanadu navštěvoval jako první zemi. Trump ale do ní přijede až 500 dnů po nástupu do funkce.

Prime Minister Trudeau is being so indignant, bringing up the relationship that the U.S. and Canada had over the many years and all sorts of other things...but he doesn’t bring up the fact that they charge us up to 300% on dairy — hurting our Farmers, killing our Agriculture! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7. června 2018

V Quebecku se ani šéf Bílého domu nemíní na dvoustranných jednáních setkat s britskou premiérkou Theresou Mayovou. Vadí mu její způsob jednání v telefonu, kdy místo širší konverzace míří rovnou k věci, a že neustále něco požaduje. Jeden bývalý představitel Bílého domu, který byl přítomen jejich schůzkám, potvrdil listu The Daily Telegraph chladné vztahy: „Nic urážlivého, ale ona je v zásadě učitelka.“

Britská premiérka Theresa Mayová po příletu do Kanady vystupuje z letadla v doprovodu svého muže.

FOTO: Andrew Vaughan, ČTK/AP



Podle listu The Washington post vnímá Trump Mayovou jako příliš korektní, Trumpa například kritizovala za vyjádření, že v Londýně jsou místa, kam se nedá z bezpečnostních důvodů jít.